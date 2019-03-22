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ДТП у Харкові: захист Дронова подав апеляцію

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Захист засудженого у справі ДТП на вулиці Сумській у Харкові Геннадія Дронова подав апеляційну скаргу на вирок суду. Про це повідомив адвокат Дронова Сергій Перепелиця в коментарі кореспонденту УНН.

ДТП у Харкові: захист Дронова подав апеляцію

"Сьогодні подали апеляцію", - зазначив захисник.

За його словами, апеляційна скарга була направлена до Київського райсуду Харкова сьогодні о 16:00.

Нагадаємо, Геннадій Дронов, якого суд визнав винним у скоєнні смертельної ДТП у центрі Харкова і призначив 10 років позбавлення волі, не має коштів, щоб виплатити компенсацію постраждалим.

Як повідомляв УНН, сторона державного обвинувачення вважає вирок Олені Зайцевій та Геннадію Дронову у справі смертельної ДТП у Харкові справедливим.

26 лютого Київський райсуд Харкова визнав Олену Зайцеву та Геннадія Дронова винними у вчиненні смертельної ДТП і призначив покарання Олені Зайцевій і Геннадію Дронову у вигляді 10 років позбавлення волі.

18 жовтня 2017 року у центрі Харкова сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждали 11 осіб, 5 з яких загинули.

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