ДТП у Харкові: захист Дронова подав апеляцію
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Захист засудженого у справі ДТП на вулиці Сумській у Харкові Геннадія Дронова подав апеляційну скаргу на вирок суду. Про це повідомив адвокат Дронова Сергій Перепелиця в коментарі кореспонденту УНН.
"Сьогодні подали апеляцію", - зазначив захисник.
За його словами, апеляційна скарга була направлена до Київського райсуду Харкова сьогодні о 16:00.
Нагадаємо, Геннадій Дронов, якого суд визнав винним у скоєнні смертельної ДТП у центрі Харкова і призначив 10 років позбавлення волі, не має коштів, щоб виплатити компенсацію постраждалим.
Як повідомляв УНН, сторона державного обвинувачення вважає вирок Олені Зайцевій та Геннадію Дронову у справі смертельної ДТП у Харкові справедливим.
26 лютого Київський райсуд Харкова визнав Олену Зайцеву та Геннадія Дронова винними у вчиненні смертельної ДТП і призначив покарання Олені Зайцевій і Геннадію Дронову у вигляді 10 років позбавлення волі.
18 жовтня 2017 року у центрі Харкова сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждали 11 осіб, 5 з яких загинули.