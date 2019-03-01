Смертельна ДТП у Харкові: Дронов не має коштів для виплати компенсації постраждалим
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Геннадій Дронов, якого суд визнав винним у скоєнні смертельної ДТП у центрі Харкова і призначив 10 років позбавлення волі, не має коштів, щоб виплатити компенсацію постраждалим. Про це повідомив журналісту УНН адвокат Дронова Сергій Перепелиця.
“У (Генадія Дронова —ред. ) немає коштів для виплати компенсації постраждалим”, — сказав Перепелиця.
Захисник також підтвердив, що вони планують подавати апеляцію на вирок, але дату не уточнив.
Нагадаємо, сторона державного обвинувачення вважає вирок Олені Зайцевій та Геннадію Дронову у справі смертельної ДТП у Харкові справедливим.
Як повідомляв УНН, Київський райсуд Харкова визнав Олену Зайцевій та Геннадія Дронова винними у вчиненні смертельної ДТП і призначив покарання Олені Зайцевій і Геннадію Дронову — по 10 років позбавлення волі.