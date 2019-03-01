Смертельна ДТП у Харкові: Дронов не має коштів для виплати компенсації постраждалим

КИЇВ. 1 березня. УНН. Геннадій Дронов, якого суд визнав винним у скоєнні смертельної ДТП у центрі Харкова і призначив 10 років позбавлення волі, не має коштів, щоб виплатити компенсацію постраждалим. Про це повідомив журналісту УНН адвокат Дронова Сергій Перепелиця.