ДТП у Харкові: прокуратура прокоментувала вирок Зайцевій і Дронову
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Сторона державного обвинувачення вважає вирок Олені Зайцевій та Геннадію Дронову у справі смертельної ДТП у Харкові справедливим. Про це заявив начальник відділу прокуратури Харківської області Максим Блохін, передає кореспондент УНН.
"Ми (сторона обвинувачення - ред.) вважаємо, що вирок суду законний, об'єктивний та справедливий. Суд надав оцінку кожному доказу у нарадчій кімнаті", - заявив Блохін.
Нагадаємо, Київський райсуд Харкова визнав Олену Зайцевій та Геннадія Дронова винними у вчиненні смертельної ДТП і призначив покарання Олені Зайцевій і Геннадію Дронову - по 10 років позбавлення волі.
Резонансна ДТП сталася 18 жовтня 2017 року у центрі Харкова. Тоді позашляховики під керуванням Олени Зайцевої та Геннадія Дронова зіткнулися на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова. Після зіткнення Lexus Зайцевої викинуло на пішоходів, внаслідок чого загинули шестеро осіб.