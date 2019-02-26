ДТП в Харькове: прокуратура прокомментировала приговор Зайцевой и Дронову
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Сторона государственного обвинения считает приговор Елене Зайцевой и Геннадию Дронову по делу смертельного ДТП в Харькове справедливым. Об этом заявил начальник отдела прокуратуры Харьковской области Максим Блохин, передает корреспондент УНН.
"Мы (сторона обвинения - ред.) считаем, что приговор суда законный, объективный и справедливый. Суд предоставил оценку каждому доказательству в совещательной комнате", - заявил Блохин.
Напомним, Киевский райсуд Харькова признал Елену Зайцевой и Геннадия Дронова виновными в совершении смертельного ДТП и назначил наказание Елене Зайцевой и Геннадию Дронову - по 10 лет лишения свободы.
Резонансное ДТП произошло 18 октября 2017 года в центре Харькова. Тогда внедорожники под управлением Елены Зайцевой и Геннадия Дронова столкнулись на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова. После столкновения Lexus Зайцевой выбросило на пешеходов, в результате чего погибли шесть человек.