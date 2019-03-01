Смертельное ДТП в Харькове: Дронов не имеет средств для выплаты компенсации пострадавшим
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Геннадий Дронов, которого суд признал виновным в совершении смертельного ДТП в центре Харькова и назначил 10 лет лишения свободы, не имеет средств, чтобы выплатить компенсацию пострадавшим. Об этом сообщил журналисту УНН адвокат Дронова Сергей Перепелица.
"У (Геннадия Дронова - ред.) нет средств для выплаты компенсации пострадавшим", - сказал Перепелица.
Защитник также подтвердил, что они планируют подавать апелляцию на приговор, но дату не уточнил.
Напомним, сторона государственного обвинения считает приговор Елене Зайцевой и Геннадию Дронову по делу смертельного ДТП в Харькове справедливым.
Как сообщал УНН, Киевский райсуд Харькова признал Елену Зайцеву и Геннадия Дронова виновными в совершении смертельного ДТП и назначил наказание Елене Зайцевой и Геннадию Дронову - по 10 лет лишения свободы.