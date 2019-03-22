ДТП в Харькове: защита Дронова подала апелляцию

"Сегодня подали апелляцию", - отметил защитник.

По его словам, апелляционная жалоба была направлена в Киевский райсуд Харькова сегодня в 16:00.

Напомним, Геннадий Дронов, которого суд признал виновным в совершении смертельного ДТП в центре Харькова и назначил 10 лет лишения свободы, не имеет средств, чтобы выплатить компенсацию пострадавшим.

Как сообщал УНН, сторона государственного обвинения считает приговор Елене Зайцевой и Геннадию Дронову по делу смертельного ДТП в Харькове справедливым.

26 февраля Киевский райсуд Харькова признал Елену Зайцеву и Геннадия Дронова виновными в совершении смертельного ДТП и назначил наказание Елене Зайцевой и Геннадию Дронову в виде 10 лет лишения свободы.

18 октября 2017 года в центре Харькова произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали 11 человек, 5 из которых погибли.