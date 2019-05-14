В деле Зайцевой открыто апелляционное производство
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Харьковский апелляционный суд открыл производство по апелляционным жалобам Елены Зайцевой и ее защитника Юлии Плетневой. Об этом сообщает пресс-служба суда, передает УНН.
"После ознакомления с материалами дела, в производство Харьковского апелляционного суда поступило уголовное дело по обвинению Елены Зайцевой и Геннадия Дронова по факту трагической ДТП 18 октября 2017 на перекрестке улицы Сумской с переулком Мечникова", - говорится в сообщении.
Отмечается, что председательствующий по делу - судья Владимир Протасов.
Определением судьи открыто производство по апелляционным жалобам Елены Зайцевой и ее защитника Юлии Плетневой. Участники производства имеют право в течение десяти дней подать возражения на апелляционные жалобы.
"Другим постановлением судьи апелляционная жалоба защитника Сергея Перепелицы относительно Геннадия Дронова оставлена без движения, поскольку она не отвечает требованиям статьи 420 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - добавили в пресс-центре суда.
Как сообщал УНН, в производство Харьковского апелляционного суда поступило уголовное производство по обвинению Елены Зайцевой и Геннадия Дронова в смертельном ДТП.
Ранее судимые за смертельное ДТП в центре Харькова Елена Зайцева и Геннадий Дронов подали апелляционные жалобы на приговор суда.
Напомним, резонансное ДТП произошло 18 октября 2017 в центре Харькова. Тогда внедорожники под управлением Елены Зайцевой и Геннадия Дронова столкнулись на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова. После столкновения Lexus Зайцевой выбросило на пешеходов, в результате чего погибли шесть человек.