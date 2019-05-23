Розгляд апеляції у справі Зайцевої-Дронова призначили на 14 серпня
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Апеляційний розгляд кримінального провадження за обвинуваченням Олени Зайцевої та Геннадія Дронова у скоєнні смертельної ДТП призначено на 14 серпня. Про це повідомила прес-служба Харківського апеляційного суду, передає УНН.
"Ухвалою Харківського апеляційного суду від 23 травня 2019 року призначено апеляційний розгляд кримінального провадження стосовно Олени Зайцевої та Геннадія Дронова. Судове засідання відбудеться 14 серпня 2019 року об 11 годині 00 хвилин в приміщенні Харківського апеляційного суду", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, Харківський апеляційний суд відкрив провадження за апеляційними скаргами Олени Зайцевої та її захисника Юлії Плетньової.
Зайцева просить в апеляційній скарзі замінити реальний термін на умовний.
Нагадаємо, резонансна ДТП сталася 18 жовтня 2017 року у центрі Харкова. Тоді позашляховики під керуванням Олени Зайцевої та Геннадія Дронова зіткнулися на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова. Після зіткнення Lexus Зайцевої викинуло на пішоходів, внаслідок чого загинули шестеро осіб.
26 лютого 2019 року Київський райсуд Харкова визнав Олену Зайцеву та Геннадія Дронова винними у вчиненні смертельної ДТП і призначив їм покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.