Рассмотрение апелляции по делу Зайцевой-Дронова назначили на 14 августа
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. Апелляционное рассмотрение уголовного производства по обвинению Елены Зайцевой и Геннадия Дронова в совершении смертельного ДТП назначено на 14 августа. Об этом сообщила пресс-служба Харьковского апелляционного суда, передает УНН.
"Постановлением Харьковского апелляционного суда от 23 мая 2019 года назначено апелляционное рассмотрение уголовного производства в отношении Елены Зайцевой и Геннадия Дронова. Судебное заседание состоится 14 августа 2019 года в 11 часов 00 минут в помещении Харьковского апелляционного суда", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, Харьковский апелляционный суд открыл производство по апелляционным жалобам Елены Зайцевой и ее защитника Юлии Плетневой.
Зайцева просит в апелляционной жалобе заменить реальный срок на условный.
Напомним, резонансное ДТП произошло 18 октября 2017 года в центре Харькова. Тогда внедорожники под управлением Елены Зайцевой и Геннадия Дронова столкнулись на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова. После столкновения Lexus Зайцевой выбросило на пешеходов, в результате чего погибли шесть человек.
26 февраля 2019 года Киевский райсуд Харькова признал Елену Зайцеву и Геннадия Дронова виновными в совершении смертельного ДТП и назначил им наказание в виде 10 лет лишения свободы.