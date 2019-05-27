Защита Дронова подала уточненную апелляцию
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. Адвокат Геннадия Дронова, обвиняемого в совершении ДТП в Харькове, направил в суд уточненную апелляцию на приговор. Об этом журналисту УНН сообщил адвокат Дронова Сергей Перепелица.
"Да, мы в пятницу подали уточненную апелляцию. Нужно было изменить формулировку одного предложения. Мы просили вынести оправдательный приговор, а апелляционный суд сказал, что мы должны просить закрыть производство", - сказал Перепелица.
По его словам, они уложились в 15 дней, которые суд предоставил для устранения недостатков.
Напомним, апелляционное рассмотрение уголовного производства по обвинению Елены Зайцевой и Геннадия Дронова в совершении смертельного ДТП назначено на 14 августа.
Как сообщал УНН, Харьковский апелляционный суд открыл производство по апелляционным жалобам Елены Зайцевой и ее защитника Юлии Плетневой.
Зайцева просит в апелляционной жалобе заменить реальный срок на условный.
Напомним, резонансное ДТП произошло 18 октября 2017 года в центре Харькова. Тогда внедорожники под управлением Елены Зайцевой и Геннадия Дронова столкнулись на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова. После столкновения Lexus Зайцевой выбросило на пешеходов, в результате чего погибли шесть человек.
26 февраля 2019 Киевский райсуд Харькова признал Елену Зайцеву и Геннадия Дронова виновными и назначил им наказание в виде 10 лет лишения свободы.