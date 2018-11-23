Суд перенес рассмотрение дела по капитану судна "Норд" на 7 декабря

“Отложили судебное заседание из-за неявки обвиняемого и его адвоката”, — сказали в прокуратуре.



Следующее заседание суда запланировано на 11:00 7 декабря.



Напомним, 8 октября прокуратура АР Крым направила в суд уголовное производство в отношении капитана крымского судна “Норд” Владимира Горбенко, который подозревается в занятии незаконным рыбным промыслом и въезде на оккупированную территорию.



Отметим, 30 октября семь задержанных моряков с судна “Норд” вернулись в Крым.



Как сообщал УНН, прокуратура Автономной Республики Крым передала судно “Норд” Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) в соответствии с решением суда.