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Не обмін: у Омбудсмена прокоментували звільнення українських моряків

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Семеро громадян України — члени екіпажу суден “ЯМК-0041” і “ЯОД 21-05”, які незаконно утримувалися в Криму, повернулися в Україну. Про це повідомила у Facebook Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, передає УНН.

“Семеро громадян, які незаконно утримувалися в Криму, повернулися в Україну! Зараз вони уже прямують додому. Мова йде про трьох членів екіпажу судна „ЯМК-0041“ Сергія Калиниченка, Олега Блока та Руслана Скрипника та чотирьох членів екіпажу судна „ЯОД 21-05“ Олександра Лисенюка, Геннадія Онгурова, Олега Іващенка та В’ячеслава Івасенка”, — написала Омбудсмен.

За її словами, з травня офіс уповноваженого працював над поверненням моряків: у них відібрали паспорти, що унеможливлювало повернення українців додому.

“Хочу наголосити: це був не обмін. Моряки судна „Норд“, які сьогодні також повернулися в Крим, вільно пересувалися територією України. Їх, на відміну від українців у Криму, ніхто не утримував”, — підкреслила Денісова.

Як повідомляв УНН, у РФ раніше заявили, що сім “російських” моряків з судна “Норд” обміняли на сім українських.

Українське судно “ЯМК-0041” було затримано 4 травня біля західного узбережжя окупованого Криму за нібито незаконний промисел риби. На нього накладено арешт, а щодо капітана, громадянина України Віктора Новицького, за фактом незаконного видобутку морських біоресурсів в “виключній економічній зоні Росії” (на думку РФ) порушено кримінальну справу.

Також 4 вересня українське риболовецьке судно "ЯОД-2105" з чотирма моряками на борту затримали за нібито незаконний рибний промисел в "російській економічній зоні" - окупованому Криму.

Нагадаємо, 25 березня у частині українських вод Азовського моря корабель морської охорони Держприкордонслужби затримав риболовецьке судно-порушника “Норд”, приписане до одного з портів окупованої АР Крим, під прапором РФ.

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