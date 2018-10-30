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Не обмен: у Омбудсмена прокомментировали освобождение украинских моряков

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КИЕВ. 30 октября. УНН. Семеро граждан Украины - члены экипажа судов "ЯМК-0041" и "ЯОД 21-05", которые незаконно удерживались в Крыму, вернулись в Украину. Об этом сообщила в Facebook Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает УНН.

"Семеро граждан, которые незаконно удерживались в Крыму, вернулись в Украину! Сейчас они уже направляются домой. Речь идет о трех членах экипажа судна "ЯМК-0041": Сергее Калиниченко, Олеге Блоке и Руслане Скрипнике и четырех членов экипажа судна "ЯОД 21-05" Александре Лисенюке, Геннадие Онгурове, Олеге Иващенко и Вячеславе Ивасенко", - написала Омбудсмен.

По ее словам, с мая офис уполномоченного работал над возвращением моряков: у них отобрали паспорта, что делало невозможным возвращение Украинский дом.

"Хочу подчеркнуть: это был не обмен. Моряки судна "Норд", которые сегодня также вернулись в Крым, свободно передвигались по территории Украины. Их, в отличие от украинцев в ​​Крыму, никто не удерживал", - подчеркнула Денисова.

Как сообщал УНН, в РФ ранее заявили, что семь "российских" моряков с судна "Норд" обменяли на семь украинских.

Украинское судно "ЯМК-0041" было задержано 4 мая у западного побережья оккупированного Крыма за якобы незаконный промысел рыбы. На него наложен арест, а в отношении капитана, гражданина Украины Виктора Новицкого, по факту незаконной добычи морских биоресурсов в "исключительной экономической зоне России" (по мнению РФ) возбуждено уголовное дело.

Также 4 сентября украинское рыболовецкое судно "ЯОД-2105" с четырьмя моряками на борту задержали за якобы незаконный рыбный промысел в "российской экономической зоне" - оккупированном Крыму.

Напомним, 25 марта в части украинских вод Азовского моря корабль морской охраны Госпогранслужбы задержал рыболовецкое судно-нарушитель "Норд", приписанное к одному из портов оккупированной АР Крым, под флагом РФ.

Украинские Национальные Новости

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