Суд переніс розгляд справи щодо капітана судна "Норд" на 7 грудня
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Оболонський районний суд Києва переніс розгляд кримінального провадження стосовно капітана судна "Норд" Володимира Горбенка на 7 грудня. Про це повідомили УНН прес-службі прокуратури Автономної Республіки Крим.
"Відклали судове засідання через неявку обвинуваченого і його адвоката", - сказали у прокуратурі.
Наступне засідання суду заплановане на 11:00 7 грудня.
Нагадаємо, 8 жовтня прокуратура АР Крим направила до суду кримінальне провадження щодо капітана кримського судна “Норд” Володимира Горбенка, який підозрюється у занятті незаконним рибним промислом і в’їзді на окуповану територію.
Зазначимо, 30 жовтня семеро затриманих моряків із судна "Норд" повернулися в Крим.
Як повідомляв УНН, прокуратура Автономної Республіки Крим передала судно “Норд” Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) відповідно до рішення суду.