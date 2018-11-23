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Суд переніс розгляд справи щодо капітана судна "Норд" на 7 грудня

Суд переніс розгляд справи щодо капітана судна "Норд" на 7 грудня

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Оболонський районний суд Києва переніс розгляд кримінального провадження стосовно капітана судна "Норд" Володимира Горбенка на 7 грудня. Про це повідомили УНН прес-службі прокуратури Автономної Республіки Крим.

"Відклали судове засідання через неявку обвинуваченого і його адвоката", - сказали у прокуратурі.

Наступне засідання суду заплановане на 11:00 7 грудня.

Нагадаємо, 8 жовтня прокуратура АР Крим направила до суду кримінальне провадження щодо капітана кримського судна “Норд” Володимира Горбенка, який підозрюється у занятті незаконним рибним промислом і в’їзді на окуповану територію. 

Зазначимо, 30 жовтня семеро затриманих моряків із судна "Норд" повернулися в Крим

Як повідомляв УНН, прокуратура Автономної Республіки Крим передала судно “Норд” Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) відповідно до рішення суду. 

Українські Національні Новини

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