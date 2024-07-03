Суд отстранил задержанного Службой безопасности Украины Ужгородского горсовета Мирослава Горвата, который требовал деньги с военнообязанных, претендующих на отсрочку от призыва по семейным обстоятельствам, от должности главы одного из подразделений Департамента социальной политики Ужгородского городского совета. Об этом сообщает Управление СБУ в Закарпатской области, передает УНН.

Детали

Задержанный СБУ депутат Ужгородского горсовета, который требовал взятки за отсрочку от мобилизации, отстранен от должности. Суд отстранил от должности руководителя одного из подразделений Департамента социальной политики Ужгородского городского совета, который также является местным депутатом - говорится в сообщении.

В СБУ напомнили, что по данным следствия, чиновник требовал деньги с военнообязанных, претендующих на отсрочку от призыва по семейным обстоятельствам.

Речь идет о депутате Ужгородского горсовета Мирославе Горвате

Напомним,

Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали "на горячем" депутата Ужгородского горсовета Мирослава Горвата, который требовал деньги с военнообязанных, претендующих на отсрочку от призыва по семейным обстоятельствам.