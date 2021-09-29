Суд оштрафовал главу ОАСК Вовка
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. Высший антикоррупционный суд наложил на председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка денежное взыскание в размере более чем 4500 грн. Об этом УНН сообщила пресс-секретарь САП Ольга Постолюк.
Детали
Постолюк подтвердила журналисту УНН, что ВАКС наложил на Вовка денежное взыскание за постоянную неявку в суд.
Добавим, что Вовк игнорирует заседания относительно рассмотрения двух ходатайств: об отстранении от должности председателя и применения в отношении него меры пресечения.
Дополнение
ВАКС шесть раз удовлетворял ходатайства о принудительном приводе председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка в суд для рассмотрения ходатайств об избрании ему меры пресечения в рамках дела так называемых "пленок ОАСК".
Как сообщал УНН, 17 июля 2020 года прокурорами САП и детективами НАБУ сообщено о подозрении главе ОАСК Вовку, его заместителю, пяти судьям этого суда, председателю Государственной судебной администрации Украины и еще четырем лицам.
Следствием установлено, что вышеуказанные лица (12 человек) во главе с председателем ОАСК действовали в рамках преступной организации, которая имела целью захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВРП) и создания искусственных препятствий в их работе.
По версии следствия, указанная преступная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и бизнес-кругов. В частности, как отмечается, для этого глава ОАСК использовал схему по предоставлению искусственных административных исков от подставных общественных организаций или лиц в свой же суд с последующим их рассмотрением с предопределенным результатом.