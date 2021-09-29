Суд оштрафував голову ОАСК Вовка

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КИЇВ. 29 вересня. УНН. Вищий антикорупційний суд наклав на голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка грошове стягнення у понад 4 500 грн. Про це УНН повідомила речниця САП Ольга Постолюк.

Деталі

Постолюк підтвердила журналісту УНН, що ВАКС наклав на Вовка грошове стягнення через постійну неявку до суду.

Додамо, що Вовк ігнорує засідання щодо розгляду двох клопотань: про відсторонення від посади голови та застосування до нього запобіжного заходу.

Доповнення

ВАКС шість разів задовольняв клопотання про примусовий привід голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка до суду для розгляду клопотань про обрання йому запобіжного заходу у межах справи так званих “плівок ОАСК”.

Як повідомляв УНН, 17 липня 2020 року прокурорами САП та детективами НАБУ повідомлено про підозру голові ОАСК Вовку, його заступнику, п’ятьом суддям цього суду, голові Державної судової адміністрації України та ще чотирьом особам.

Слідством встановлено, що вищевказані особи (12 осіб) на чолі з головою ОАСК діяли у межах злочинної організації, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП) та створення штучних перешкод у їхній роботі.

За версією слідства, вказана злочинна організація ухвалювала замовні рішення у власних інтересах, а також в інтересах політичних та бізнес кіл. Зокрема, як зазначається, для цього голова ОАСК використовував схему з подання штучних адміністративних позовів від підставних громадських організацій чи осіб до свого ж суду з подальшим їх розглядом із наперед визначеним результатом.

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