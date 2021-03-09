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Справа “плівок ОАСК”: Вовка вкотре дозволили примусово доставити до суду

Справа “плівок ОАСК”: Вовка вкотре дозволили примусово доставити до суду

Київ • УНН

 • 19124 перегляди

КИЇВ. 9 березня. УНН. Вищий антикорупційний суд шостий раз задовольнив клопотання про примусовий привід голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка до суду для розгляду клопотань про обрання йому запобіжного заходу у межах справи так званих “плівок ОАСК”. Про це у коментарі кореспонденту УНН повідомила речниця Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис.

Цитата:

"Нині голова ОАСК вкотре проігнорував засідання, тож слідчий суддя змушений був вкотре застосувати до нього примусовий привід", - сказала Чемерис.

За її словами, шостий привід дозволили на 15 березня.

Що було до цього

ВАКС п'ятий раз задовольнив клопотання про примусовий привід голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка до суду для розгляду клопотань про обрання йому запобіжного заходу у межах справи так званих “плівок ОАСК”.

18 лютого голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка втретє не змогли примусово доставити до суду для розгляду клопотань про обрання йому запобіжного заходу у межах справи так званих “плівок ОАСК”.

У НАБУ заявили, що 8 та 16 лютого прибували до Окружного адміністративного суду Києва, щоб доставити голову ОАСК Вовка до суду на обрання запобіжного заходу, але він та судді ОАСК вжили “всіх заходів для того, щоб детективи не могли потрапити до приміщення суду”.

За даними НАБУ, Вовк з жовтня ігнорує засідання у ВАКС.

У січні цього року Антикорупційний суд продовжив розслідування справи “плівок Вовка” ще на два місяці.

Як повідомляв УНН, 17 липня 2020 року прокурорами САП та детективами НАБУ повідомлено про підозру голові ОАСК Вовку, його заступнику, п’ятьом суддям цього суду, голові Державної судової адміністрації України та ще чотирьом особам.

Слідством встановлено, що вищевказані особи (12 осіб) на чолі з головою ОАСК діяли у межах злочинної організації, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП) та створення штучних перешкод у їхній роботі.

За версією слідства, вказана злочинна організація ухвалювала замовні рішення у власних інтересах, а також в інтересах політичних та бізнес кіл. Зокрема, як зазначається, для цього голова ОАСК використовував схему з подання штучних адміністративних позовів від підставних громадських організацій чи осіб до свого ж суду з подальшим їх розглядом із наперед визначеним результатом.

Українські Національні Новини

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