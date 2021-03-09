Справа “плівок ОАСК”: Вовка вкотре дозволили примусово доставити до суду

КИЇВ. 9 березня. УНН. Вищий антикорупційний суд шостий раз задовольнив клопотання про примусовий привід голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка до суду для розгляду клопотань про обрання йому запобіжного заходу у межах справи так званих “плівок ОАСК”. Про це у коментарі кореспонденту УНН повідомила речниця Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис.