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Дело "пленок ОАСК": Вовка в который раз разрешили принудительно доставить в суд

Дело "пленок ОАСК": Вовка в который раз разрешили принудительно доставить в суд

Киев  •  УНН

 • 19115 просмотра

КИӤВ. 9 марта. УНН. Высший антикоррупционный суд шестой раз удовлетворил ходатайство о принудительном приводе председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка в суд для рассмотрения ходатайств об избрании ему меры пресечения в рамках дела так называемых "пленок ОАСК". Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщила пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис.

Цитата:

"Сейчас председатель ОАСК в который раз проигнорировал заседание, поэтому следственный судья вынужден был еще раз применить к нему принудительный привод", - сказала Чемерис.

По ее словам, шестой привод разрешили на 15 марта.

Что было до этого

ВАКС пятый раз удовлетворил ходатайство о принудительном приводе председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка в суд для рассмотрения ходатайств об избрании ему меры пресечения в рамках дела так называемых "пленок ОАСК".

18 февраля председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка в третий раз не смогли принудительно доставить в суд для рассмотрения ходатайств об избрании ему меры пресечения в рамках дела так называемых "пленок ОАСК".

В НАБУ заявили, что 8 и 16 февраля прибывали в Окружной административный суд Киева, чтобы доставить главу ОАСК Вовка в суд на избрание меры пресечения, но он и судьи ОАСК приняли "все меры для того, чтобы детективы не могли попасть в помещение суда".

По данным НАБУ, Вовк с октября игнорирует заседания в ВАКС.

В январе этого года Антикоррупционный суд продлил расследование дела "пленок Вовка" еще на два месяца.

Как сообщал УНН, 17 июля 2020 года прокурорами САП и детективами НАБУ сообщено о подозрении главе ОАСК Вовку, его заместителю, пяти судьям этого суда, главе Государственной судебной администрации Украины и еще четырем лицам.

Следствием установлено, что вышеуказанные лица (12 человек) во главе с председателем ОАСК действовали в рамках преступной организации, которая имела цель захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВСП) и создание искусственных препятствий в их работе.

По версии следствия, указанная преступная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и бизнес кругов. В частности, как отмечается, для этого глава ОАСК использовал схему по предоставлению искусственных административных исков от подставных общественных организаций или лиц в свой же суд с последующим их рассмотрением с предопределенным результатом.

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