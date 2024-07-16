Кропивницкий апелляционный суд изменил меру пресечения Роману Червинскому, отпустив разведчика под залог в размере девять миллионов гривен. Об этом сообщил адвокат Романа Червинского Виктор Василюк, передает УНН.

Детали

Офицера Сил спецопераций и бывшего сотрудника Главного управления разведки Романа Червинского отпустили под залог в размере 9 миллионов гривен.

Героя-разведчика Романа Червинского отпустили под залог! Наконец Роман сможет обнять своих детей, маму, жену, сестру. Спасибо всем, кто поддерживал и приближал эту промежуточную победу. Но борьба еще продолжается - проинформировал адвокат Виктор Василюк.

Напомним,

Червинского обвиняют в превышении служебных полномочий при попытке переманить на сторону Украины российского пилота вместе с его самолетом. По утверждениям обвинения, его действия привели к ракетному удару по аэродрому "Канатово" в Кировоградской области.

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