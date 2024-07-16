Киев • УНН
Роман Червинский, офицер украинской разведки, был освобожден под залог в 9 миллионов гривен Кропивницким апелляционным судом.
Кропивницкий апелляционный суд изменил меру пресечения Роману Червинскому, отпустив разведчика под залог в размере девять миллионов гривен. Об этом сообщил адвокат Романа Червинского Виктор Василюк, передает УНН.
Детали
Офицера Сил спецопераций и бывшего сотрудника Главного управления разведки Романа Червинского отпустили под залог в размере 9 миллионов гривен.
Героя-разведчика Романа Червинского отпустили под залог! Наконец Роман сможет обнять своих детей, маму, жену, сестру. Спасибо всем, кто поддерживал и приближал эту промежуточную победу. Но борьба еще продолжается
Напомним,
Червинского обвиняют в превышении служебных полномочий при попытке переманить на сторону Украины российского пилота вместе с его самолетом. По утверждениям обвинения, его действия привели к ракетному удару по аэродрому "Канатово" в Кировоградской области.
Годовщина удара по аэродрому “Канатово”: появились ли новые детали в деле о неудачной попытке угона самолета рф?22 июля 2023, 18:30 • 263453 просмотра