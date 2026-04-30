Суд изменил меру пресечения нардепу Юрченко, обвиняемому во взяточничестве

Киев • УНН

 • 1768 просмотра

ВАКС запретил нардепу Юрченко выезжать за пределы Киевской области до 30 июня. Суд отказал во взыскании 3 миллионов гривен в пользу государства.

Высший антикоррупционный суд изменил меру пресечения народному депутату Александру Юрченко по делу о взяточничестве. Юрченко не должен отлучаться за пределы Киевской области до 30 июня, передает УНН.

Детали 

Так, суд изменил меру пресечения Юрченко, согласно которой нардеп не должен отлучаться за пределы Киевской области до 30 июня, но суд отказал в ходатайстве о взыскании 3 млн гривен в пользу государства. 

Дополнение

11 августа 2021 года САП и НАБУ направили в суд обвинительный акт в отношении Юрченко и его посредника, обвиняемых в получении неправомерной выгоды и подстрекательстве к предоставлению такой выгоды. 

Летом 2020 года Национальное бюро получило оперативную информацию о существовании организованной группы, участники которой получают неправомерную выгоду за использование законных полномочий народных депутатов Украины. Для установления всех участников преступной группировки и оперативного документирования их деятельности НАБУ разработало специальную операцию по раскрытию преступной деятельности организованной группы и включению в ее состав детектива "под прикрытием".

В рамках указанной спецоперации детектив "под прикрытием" исполнял роль представителя иностранной компании. Познакомившись с одним из участников группировки, детектив сообщил ему, что условием инвестирования в Украину является принятие ряда законодательных инициатив по предоставлению предприятиям, осуществляющим утилизацию мусора, "зеленого тарифа" на продажу электроэнергии и другого нормативного регулирования деятельности предприятия.

По данным следствия, после этого участник преступления познакомил детектива с народным депутатом Украины. В ходе дальнейших встреч народный избранник высказал просьбу передать ему через посредника неправомерную выгоду в сумме 13 тыс. долл. за внесение предложений в проект закона Украины "Об управлении отходами" и в дальнейшем еще 200 тыс. долл. для подкупа народных депутатов - членов соответствующего Комитета Верховной Рады Украины.

В начале августа детектив "под прикрытием" передал неправомерную выгоду в сумме 13 тыс. долл. за внесение предложений через посредника. 26-27 августа соучастники планировали получить денежные средства в сумме 200 тыс. долл., в том числе для подкупа народных депутатов. Однако Национальное бюро было вынуждено прекратить дальнейшее выполнение специального задания, так как участники преступления были проинформированы о документировании их деятельности, одновременно сменив абонентские номера операторов мобильной связи и терминалы мобильной связи.

Согласно выводам экспертиз, все аудиовидеозаписи, полученные в ходе проведенных в отношении народного депутата Украины и его сообщника негласных следственных (розыскных) действий, не содержат признаков монтажа или подделки, а произнесенные на этих видеозаписях высказывания принадлежат именно народному избраннику и второму соисполнителю преступления.

Несмотря на все попытки народного депутата и его сообщника завуалировать просьбу о предоставлении им неправомерной выгоды и последующее подстрекательство к передаче денег другим депутатам, выводом судебной семантико-текстуальной (лингвистической) экспертизы подтверждено наличие в высказываниях обвиняемых просьбы о предоставлении денежных средств в качестве неправомерной выгоды и склонение ими детектива НАБУ "под прикрытием" к предоставлению неправомерной выгоды членам профильного комитета Верховной Рады Украины.

Посреднику в передаче неправомерной выгоды (неофициальному помощнику нардепа) НАБУ и САП сообщили о подозрении 10 сентября 2020 года. Самому же нардепу позже - 17 сентября, после подписания подозрения Генеральным прокурором.

Прокурор САП обратился в суд с ходатайством об изменении меры пресечения народному депутату Александру Юрченко, который обвиняется в получении неправомерной выгоды и подстрекательстве к предоставлению такой выгоды. Прокуратура настаивает на применении к обвиняемому меры пресечения в виде содержания под стражей. 

Павел Башинский

