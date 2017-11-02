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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 58711 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 126408 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 106517 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 109096 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 107527 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 100541 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 105393 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102574 просмотра

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Суд Испании арестовал восьмерых бывших членов каталонской администрации

Суд Испании арестовал восьмерых бывших членов каталонской администрации

Киев  •  УНН

 • 12089 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Национальная судебная палата (НСП) Испании принял решение арестовать восемь бывших членов каталонской администрации, ранее отстраненных от должности испанским правительством, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Отмечается, что эти чиновники, а также некоторые каталонские парламентарии, были вызваны в Мадрид - соответственно в НСП и Верховный суд (ВС) - для дачи показаний.

Таким образом, судья Кармен Ламела "удовлетворила требование прокуратуры" об аресте экс-заместителя руководителя администрации Ориэл Жункераса и семерых "советников" (региональных министров).

Кроме того отмечается, что судебная пала направит в Бельгию европейский ордер на розыск и арест Пучдемона и еще четырех каталонских деятелей.

Напомним, суд Испании вызвал на допрос отстраненного от должности президента Каталонии и еще 13 членов его правительства.

Как сообщал УНН, экс-лидер Каталонии и еще четыре бывшие депутаты правительства региона находятся в Бельгии.

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