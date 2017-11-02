Суд Испании арестовал восьмерых бывших членов каталонской администрации

Отмечается, что эти чиновники, а также некоторые каталонские парламентарии, были вызваны в Мадрид - соответственно в НСП и Верховный суд (ВС) - для дачи показаний.

Таким образом, судья Кармен Ламела "удовлетворила требование прокуратуры" об аресте экс-заместителя руководителя администрации Ориэл Жункераса и семерых "советников" (региональных министров).

Кроме того отмечается, что судебная пала направит в Бельгию европейский ордер на розыск и арест Пучдемона и еще четырех каталонских деятелей.

Напомним, суд Испании вызвал на допрос отстраненного от должности президента Каталонии и еще 13 членов его правительства.

Как сообщал УНН, экс-лидер Каталонии и еще четыре бывшие депутаты правительства региона находятся в Бельгии.