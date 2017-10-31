Колишній лідер Каталонії не проситиме політичного притулку у Бельгії
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Відправлений у відставку лідер Каталонії Карлес Путчдемон "приймає виклик нових виборів" і повернеться до Каталонії, якщо він отримає гарантії. Про це він заявив на прес-конференції у Брюсселі, передає УНН з посиланням на DW.
Колишній президент Каталонії у вівторок заявив, що повернеться до Іспанії, якщо він отримає гарантії. Він також зазначив, що не проситиме притулку в Бельгії.
Як повідомляв раніше УНН, у понеділок іспанські прокурори оголосили про звинувачення в повстанні, крадіжці та розкраданні державних коштів Пуйджемону та деяким з членів його оточення після оголошення незалежності парламенту Каталонії.
Нагадаємо, Конституційний суд Іспаніїх у вівторок, 31 жовтня, заблокував декларацію про незалежність Каталонії.