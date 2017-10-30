Прокуратура Іспанії висунула офіційні звинувачення лідерам Каталонії
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Генеральна прокуратура Іспанії висунула обвинувачення екс-голові каталонської адміністрації Карлесу Пучдемону та його соратникам у підбурюванні до заколоту, повстання проти державної влади і зловживанні бюджетними коштами, передає УНН посилаючись на Deutsche Welle.
За словами генерального прокурора Іспанії Хосе Мануель Маса, колишній голова адміністрації Каталонії Карлес Пучдемон та інші члени регіональної адміністрації звинувачуються в заколоті, підбурюванні до заколоту, повстання проти державної влади і зловживанні бюджетними коштами.
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Крім того, генпрокурор закликав суд викликати обвинувачених для надання свідчень.
Як повідомляє видання, згідно з іспанським законодавством, підготовка заколоту передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком на 30 років.
Нагадаємо, парламент Каталонії прийняв рішення влади Іспанії щодо його розпуску та припинив свою роботу до проведення дострокових виборів.