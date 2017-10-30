Каталонія прийняла рішення Мадриду щодо розпуску її парламенту
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Парламент Каталонії прийняв рішення влади Іспанії щодо його розпуску та припинив свою роботу до проведення дострокових виборів, передає УНН з посиланням на Reuters.
Каталонський парламент скасував засідання президії парламенту, яка повинне була відбутися у вівторок, 31 жовтня, підтвердивши, що регіональний законодавчий орган прийняв рішення Мадрида про його розпуск.
Нагадаємо, у п’ятницю, 27 жовтня, каталонський регіональний парламент оголосив незалежність від Іспанії.
У відповідь на це Сенат Іспанії проголосував за ініціацію 155 статті Конституції, яка дозволить обмежити самоврядування Каталонії.