Каталония принялf решение Мадрида о роспуске ее парламента

Каталонский парламент отменил заседание президиума парламента, которое должно было состояться во вторник, 31 октября, подтвердив, что региональный законодательный орган принял решение Мадрида о его роспуске.

Напомним, в пятницу, 27 октября, каталонский региональный парламент объявил независимость от Испании.

В ответ на это Сенат Испании проголосовал за инициацию 155 статьи Конституции, которая позволит ограничить самоуправление Каталонии.