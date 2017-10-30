Каталония принялf решение Мадрида о роспуске ее парламента
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Парламент Каталонии принял решение властей Испании по его роспуска и прекратил свою работу до проведения досрочных выборов, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Каталонский парламент отменил заседание президиума парламента, которое должно было состояться во вторник, 31 октября, подтвердив, что региональный законодательный орган принял решение Мадрида о его роспуске.
Напомним, в пятницу, 27 октября, каталонский региональный парламент объявил независимость от Испании.
В ответ на это Сенат Испании проголосовал за инициацию 155 статьи Конституции, которая позволит ограничить самоуправление Каталонии.