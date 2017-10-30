Прокуратура Испании выдвинула официальные обвинения лидерам Каталонии

По словам генерального прокурора Испании Хосе Мануэль Масса, бывший глава администрации Каталонии Карлес Пучдемон и другие члены региональной администрации обвиняются в заговоре, подстрекательстве к мятежу, восстанию против государственной власти и злоупотреблении бюджетными средствами.

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Кроме того, генпрокурор призвал суд вызвать обвиняемых для дачи показаний.

Как сообщает издание, согласно испанскому законодательству, подготовка мятежа предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком на 30 лет.

Напомним, парламент Каталонии принял решение властей Испании по его роспуска и прекратил свою работу к проведению досрочных выборов.