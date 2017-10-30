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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 30509 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 97061 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 149897 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 113922 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114878 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111554 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103571 просмотра

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Прокуратура Испании выдвинула официальные обвинения лидерам Каталонии

Прокуратура Испании выдвинула официальные обвинения лидерам Каталонии

Киев  •  УНН

 • 8793 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Генеральная прокуратура Испании предъявила обвинение экс-главе каталонской администрации Карлесу Пучдемону и его соратникам в подстрекательстве к мятежу, восстанию против государственной власти и злоупотреблении бюджетными средствами, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

По словам генерального прокурора Испании Хосе Мануэль Масса, бывший глава администрации Каталонии Карлес Пучдемон и другие члены региональной администрации обвиняются в заговоре, подстрекательстве к мятежу, восстанию против государственной власти и злоупотреблении бюджетными средствами.

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Кроме того, генпрокурор призвал суд вызвать обвиняемых для дачи показаний.

Как сообщает издание, согласно испанскому законодательству, подготовка мятежа предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком на 30 лет.

Напомним, парламент Каталонии принял решение властей Испании по его роспуска и прекратил свою работу к проведению досрочных выборов.

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