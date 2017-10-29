Влада Каталонії дозволить Пучдемону висуватись на виборах Каталонії

"Думаю, йому слід підготуватися до наступних виборів", - сказав він.

Він також зазначив, що продовження кар'єри є правом Пучдемона.

Нагадаємо, офіційний Мадрид призначив нову тимчасову керівницю уряду Каталонії Сорайю Саєнц де Сантамарія замість усунутого Карлоса Пучдемона.

Як повідомляв раніше УНН, глава Каталонії Карлес Пучдемон відмовився визнати рішення по введенню в автономію прямого правління Мадрида і закликав до "демократичного опору".