Пучдемон закликав до "демократичного опору" уряду Іспанії

"Найкращим способом захистити досягнення, одержані на сьогоднішній день, є демократична протидія застосуванню статті 155", - заявив Пучдемон.

Лідер привітав мешканців Каталонії з незалежністю та закликав захищати ідеї та цінності досягнутих результатів "без насильства, без образ, враховуючи всі точки зору, поважаючи людей і символи, думки, а також поважаючи протести каталонців, які не згодні з рішенням парламентської більшості".

"Наша воля полягає в тому, щоб продовжувати працювати над виконанням демократичних мандатів і одночасно прагнути до максимальної стабільності та спокою, розуміючи логічні труднощі, пов'язані з таким етапом, на якому наша країна ніколи не перебувала раніше", - зазначив він.

Нагадаємо, офіційний Мадрид призначив нову тимчасову керівницю уряду Каталонії Сорайю Саєнц де Сантамарія замість усунутого Карлоса Пучдемона.