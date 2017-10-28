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Пучдемон закликав до "демократичного опору" уряду Іспанії

Пучдемон закликав до "демократичного опору" уряду Іспанії

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Глава Каталонії Карлес Пучдемон, якого центральна влада Іспанії відсторонила від посади, відмовився визнати рішення по введенню в автономію прямого правління Мадрида і закликав до "демократичного опору", передає УНН з посиланням на офіційний сайт каталонського лідера.

"Найкращим способом захистити досягнення, одержані на сьогоднішній день, є демократична протидія застосуванню статті 155", - заявив Пучдемон.

Лідер привітав мешканців Каталонії з незалежністю та закликав захищати ідеї та цінності досягнутих результатів "без насильства, без образ, враховуючи всі точки зору, поважаючи людей і символи, думки, а також поважаючи протести каталонців, які не згодні з рішенням парламентської більшості".

"Наша воля полягає в тому, щоб продовжувати працювати над виконанням демократичних мандатів і одночасно прагнути до максимальної стабільності та спокою, розуміючи логічні труднощі, пов'язані з таким етапом, на якому наша країна ніколи не перебувала раніше", - зазначив він.

Нагадаємо, офіційний Мадрид призначив нову тимчасову керівницю уряду Каталонії Сорайю Саєнц де Сантамарія замість усунутого Карлоса Пучдемона.

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