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Іспанія призначила керівницю уряду Каталонії замість Пучдемона

Іспанія призначила керівницю уряду Каталонії замість Пучдемона

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Офіційний Мадрид призначив нову тимчасову керівницю уряду Каталонії Сорайю Саєнц де Сантамарія замість усунутого Карлоса Пучдемона, передає УНН з посиланням на Еl Рais.

Сорайї Саєнс де Сантамарії переходить більшість повноважень президента і віце-президента женералітету, а також королівські укази, узгоджені урядом.

"Після звільнень Карлоса Пудждемтона, Оріоль Джункераса і всіх членів уряду міністр буде грати ключову і вирішальну роль в координації втручання виконавчої влади в Каталонії," - йдеться в повідомленні.

Повноваження тимчасової керівниці каталонського уряду на неї покладені до обрання нового парламенту регіону і призначення нового уряду.

Нагадаємо, 27 жовтня, каталонський регіональний парламент оголосив незалежність від Іспанії.

У відповідь Сенат Іспанії проголосував за ініціацію 155 статті Конституції, яка дозволить обмежити самоврядування Каталонії, а Прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой заявив, що уряд країни прийняв рішення про розпуск парламенту Каталонії.

Українські Національні Новини

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