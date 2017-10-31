Бывший лидер Каталонии не будет просить политического убежища в Бельгии
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Отправленный в отставку лидер Каталонии Карлес Путчдемон "принимает вызов новых выборов" и вернется в Каталонию, если он получит гарантии. Об этом он заявил на пресс-конференции в Брюсселе, передает УНН со ссылкой на DW.
Бывший президент Каталонии во вторник заявил, что вернется в Испанию, если он получит гарантии. Он также отметил, что не будет просить убежища в Бельгии.
Как сообщал ранее УНН, в понедельник испанские прокуроры объявили об обвинении в восстании, краже и хищении государственных средств Пуйджемону и некоторым из членов его окружения после объявления независимости парламента Каталонии.
Напомним, Конституционный суд Испании во вторник, 31 октября, заблокировал декларацию о независимости Каталонии.