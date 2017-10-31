Бывший лидер Каталонии не будет просить политического убежища в Бельгии

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 23307 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 85774 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 143681 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112038 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113606 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110669 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102886 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106570 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103206 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 150602 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Бывший лидер Каталонии не будет просить политического убежища в Бельгии

Бывший лидер Каталонии не будет просить политического убежища в Бельгии

Киев  •  УНН

 • 10471 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Отправленный в отставку лидер Каталонии Карлес Путчдемон "принимает вызов новых выборов" и вернется в Каталонию, если он получит гарантии. Об этом он заявил на пресс-конференции в Брюсселе, передает УНН со ссылкой на DW.

Бывший президент Каталонии во вторник заявил, что вернется в Испанию, если он получит гарантии. Он также отметил, что не будет просить убежища в Бельгии.

Как сообщал ранее УНН, в понедельник испанские прокуроры объявили об обвинении в восстании, краже и хищении государственных средств Пуйджемону и некоторым из членов его окружения после объявления независимости парламента Каталонии.

Напомним, Конституционный суд Испании во вторник, 31 октября, заблокировал декларацию о независимости Каталонии.

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