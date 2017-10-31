Бывший лидер Каталонии не будет просить политического убежища в Бельгии

Бывший президент Каталонии во вторник заявил, что вернется в Испанию, если он получит гарантии. Он также отметил, что не будет просить убежища в Бельгии.

Как сообщал ранее УНН, в понедельник испанские прокуроры объявили об обвинении в восстании, краже и хищении государственных средств Пуйджемону и некоторым из членов его окружения после объявления независимости парламента Каталонии.

Напомним, Конституционный суд Испании во вторник, 31 октября, заблокировал декларацию о независимости Каталонии.