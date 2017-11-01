Суд в Іспанії викликав усунене керівництво Каталонії на допити

“В Іспанії Національний суд, спеціальний судовий орган, що розглядає, зокрема, справи особливо серйозних злочинів, видав повістки на імена усуненого з посади президента влади Каталонії, автономного регіону на півночі Іспанії, Карлеса Пучдемона і ще 13 членів його влади, так само усунених із посад, на допити пізніше цього тижня”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вони викликані дати свідчення на 2 і 3 листопада.

Як повідомляв УНН, конституційний суд Іспанії скасував декларацію про незалежність Каталонії.