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Суд в Іспанії викликав усунене керівництво Каталонії на допити

Суд в Іспанії викликав усунене керівництво Каталонії на допити

Київ • УНН

 • 13442 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Суд в Іспанії викликав усуненого з посади президента влади Каталонії Карлеса Пучдемона і ще 13 членів його влади, передає УНН з посиланням на “Радіо Свобода”.

“В Іспанії Національний суд, спеціальний судовий орган, що розглядає, зокрема, справи особливо серйозних злочинів, видав повістки на імена усуненого з посади президента влади Каталонії, автономного регіону на півночі Іспанії, Карлеса Пучдемона і ще 13 членів його влади, так само усунених із посад, на допити пізніше цього тижня”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вони викликані дати свідчення на 2 і 3 листопада.

 

Як повідомляв УНН, конституційний суд Іспанії скасував декларацію про незалежність Каталонії.

Українські Національні Новини

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