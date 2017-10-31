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Конституційний суд Іспанії скасував декларацію про незалежність Каталонії

Київ • УНН

 • 9526 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Конституційний суд Іспанії скасував каталонську декларацію про незалежність, а колишній лідер регіону Карлес Пучдемон може отримати до десяти років ув’язнення через звинувачення в заколоті, передає УНН з посиланням на The Independent.

Конституційний Суд Іспанії заявив, що він погодив слухання щодо звинувачень проти відстороненого керівництва Каталонії, включаючи колишнього президента регіону Карлеса Путчдемона.

Серед фігурантів справи - спікер Каталонського парламенту Карме Форкаделл, активістка за незалежність та старші законодавці регіону, повідомив судовий представник.

Усього 6 людей, включаючи Карлеса Путчдемона, зіштовхнуться з можливими звинуваченнями в повстанні, підбурюванні та розкраданні. Ім може загрожувати до 10 років тюремного увязнення, повідомляє видання.

Нагадаємо, уряд Іспанії дав розпорядження супроводжувати каталонських політиків на місця роботи.

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