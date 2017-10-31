Конституційний суд Іспанії скасував декларацію про незалежність Каталонії

Конституційний Суд Іспанії заявив, що він погодив слухання щодо звинувачень проти відстороненого керівництва Каталонії, включаючи колишнього президента регіону Карлеса Путчдемона.

Серед фігурантів справи - спікер Каталонського парламенту Карме Форкаделл, активістка за незалежність та старші законодавці регіону, повідомив судовий представник.

Усього 6 людей, включаючи Карлеса Путчдемона, зіштовхнуться з можливими звинуваченнями в повстанні, підбурюванні та розкраданні. Ім може загрожувати до 10 років тюремного увязнення, повідомляє видання.

Нагадаємо, уряд Іспанії дав розпорядження супроводжувати каталонських політиків на місця роботи.



