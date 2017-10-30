В Іспанії наказали супроводжувати каталонських політиків на місця роботи

Згідно з цим розпорядженням, як повідомили РІА Новини в прес-службі уряду Іспанії, співробітники поліції повинні супроводити колишніх радників в їхні кабінети, щоб вони могли забрати речі. У разі якщо вони будуть відмовлятися виходити з кабінетів, буде складено протокол, який пізніше передадуть до суду.

Уряд попереджає, що якщо політики відмовляться підкорятися і продовжать виконувати свої обов'язки, це може являти собою склад злочину - привласнення посадових повноважень.

З усіх 14 колишніх керівників женералітета, які були звільнені рішенням іспанського уряду, до свого кабінету вранці понеділка прийшов тільки радник по територіях Жозеп Руль. Незабаром в кабінет піднялися два співробітника правоохоронних органів, а сам Руль покинув будівлю, пояснивши в соцмережах, що відправився на зустріч Національного комітету Каталонській європейської демократичної партії.

"Продовжуємо намічений робочий план", - додав політик.

Нагадаємо, колишній каталонський лідер Карлес Путчдемон відправився до Брюсселя в понеділок разом з іншими членами свого уряду.