Каталонские лидеры отправились в Брюссель - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Бывший каталонский лидер Карлес Путчдемон отправился в Брюссель в понедельник вместе с другими членами своего правительства, передает УНН со ссылкой на EU Observer.
Как сообщается, Карлес Путчдемон встречался с фламандскими националистами. В воскресенье бельгийский министр внутренних дел Тео Франкен, от фламандской националистической партии N-VA, заявил, что каталонский лидер и его союзники могут получить политическое убежище в стране. Это утверждение позже опроверг премьер-министр страны Чарльз Мишель.
Напомним, генеральная прокуратура Испании предъявила обвинение экс-главе каталонской администрации Карлесу Пучдемону и его соратникам в подстрекательстве к мятежу, восстании против государственной власти и злоупотреблении бюджетными средствами.