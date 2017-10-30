Каталонские лидеры отправились в Брюссель - СМИ

Как сообщается, Карлес Путчдемон встречался с фламандскими националистами. В воскресенье бельгийский министр внутренних дел Тео Франкен, от фламандской националистической партии N-VA, заявил, что каталонский лидер и его союзники могут получить политическое убежище в стране. Это утверждение позже опроверг премьер-министр страны Чарльз Мишель.

Напомним, генеральная прокуратура Испании предъявила обвинение экс-главе каталонской администрации Карлесу Пучдемону и его соратникам в подстрекательстве к мятежу, восстании против государственной власти и злоупотреблении бюджетными средствами.