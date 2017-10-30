Каталонские лидеры отправились в Брюссель - СМИ

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 22710 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 84524 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 143078 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 111828 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113482 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110580 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102815 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106539 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103190 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 150481 просмотра

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Каталонские лидеры отправились в Брюссель - СМИ

Каталонские лидеры отправились в Брюссель - СМИ

Киев  •  УНН

 • 10262 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Бывший каталонский лидер Карлес Путчдемон отправился в Брюссель в понедельник вместе с другими членами своего правительства, передает УНН со ссылкой на EU Observer.

Как сообщается, Карлес Путчдемон встречался с фламандскими националистами. В воскресенье бельгийский министр внутренних дел Тео Франкен, от фламандской националистической партии N-VA, заявил, что каталонский лидер и его союзники могут получить политическое убежище в стране. Это утверждение позже опроверг премьер-министр страны Чарльз Мишель.

Напомним, генеральная прокуратура Испании предъявила обвинение экс-главе каталонской администрации Карлесу Пучдемону и его соратникам в подстрекательстве к мятежу, восстании против государственной власти и злоупотреблении бюджетными средствами.

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