Каталонські лідери вирушили до Брюсселю - ЗМІ

Як повідомляється, Карлес Путчдемон зустрічався з фламандськими націоналістами. У неділю бельгійський міністр внутрішніх справ Тео Франкен, від фламандської націоналістичної партії N-VA, заявив, що каталонський лідер та його союзники можуть отримати політичний притулок в країні. Це твердження пізніше спростував прем'єр-міністр країни Чарльз Мішель.

Нагадаємо, генеральна прокуратура Іспанії висунула обвинувачення екс-голові каталонської адміністрації Карлесу Пучдемону та його соратникам у підбурюванні до заколоту, повстання проти державної влади і зловживанні бюджетними коштами.