В Испании приказали сопровождать каталонских политиков на места работы

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 37405 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101381 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 154524 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115622 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116045 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112277 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104093 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107013 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103517 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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В Испании приказали сопровождать каталонских политиков на места работы

В Испании приказали сопровождать каталонских политиков на места работы

Киев  •  УНН

 • 9555 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Правительство Испании дало распоряжения сотрудникам каталонских правоохранительных органов Mossos d'Esquadra об их действиях в отношении тех политиков, которые были отстранены от своих должностей в Каталонии, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".

Согласно этому распоряжению, как сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Испании, сотрудники полиции должны сопроводить бывших советников в их кабинеты, чтобы они могли забрать вещи. В случае если они будут отказываться выходить из кабинетов, будет составлен протокол, который позже передадут в суд.

Правительство предупреждает, что если политики откажутся подчиняться и продолжат выполнять свои обязанности, это может представлять собой состав преступления – присвоение должностных полномочий.

Из всех 14 бывших руководителей женералитета, которые были уволены решением испанского правительства, в свой кабинет утром понедельника пришел только советник по территориям Жозеп Руль. Вскоре в кабинет поднялись два сотрудника правоохранительных органов, а сам Руль покинул здание, пояснив в соцсетях, что отправился на встречу Национального комитета Каталонской европейской демократической партии.

"Продолжаем намеченный рабочий план", - добавил политик.

Напомним, бывший каталонский лидер Карлес Путчдемон отправился в Брюссель в понедельник вместе с другими членами своего правительства.

 

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