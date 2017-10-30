В Испании приказали сопровождать каталонских политиков на места работы

Согласно этому распоряжению, как сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Испании, сотрудники полиции должны сопроводить бывших советников в их кабинеты, чтобы они могли забрать вещи. В случае если они будут отказываться выходить из кабинетов, будет составлен протокол, который позже передадут в суд.

Правительство предупреждает, что если политики откажутся подчиняться и продолжат выполнять свои обязанности, это может представлять собой состав преступления – присвоение должностных полномочий.

Из всех 14 бывших руководителей женералитета, которые были уволены решением испанского правительства, в свой кабинет утром понедельника пришел только советник по территориям Жозеп Руль. Вскоре в кабинет поднялись два сотрудника правоохранительных органов, а сам Руль покинул здание, пояснив в соцсетях, что отправился на встречу Национального комитета Каталонской европейской демократической партии.

"Продолжаем намеченный рабочий план", - добавил политик.

Напомним, бывший каталонский лидер Карлес Путчдемон отправился в Брюссель в понедельник вместе с другими членами своего правительства.