В Испании приказали сопровождать каталонских политиков на места работы
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Правительство Испании дало распоряжения сотрудникам каталонских правоохранительных органов Mossos d'Esquadra об их действиях в отношении тех политиков, которые были отстранены от своих должностей в Каталонии, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
Согласно этому распоряжению, как сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Испании, сотрудники полиции должны сопроводить бывших советников в их кабинеты, чтобы они могли забрать вещи. В случае если они будут отказываться выходить из кабинетов, будет составлен протокол, который позже передадут в суд.
Правительство предупреждает, что если политики откажутся подчиняться и продолжат выполнять свои обязанности, это может представлять собой состав преступления – присвоение должностных полномочий.
Из всех 14 бывших руководителей женералитета, которые были уволены решением испанского правительства, в свой кабинет утром понедельника пришел только советник по территориям Жозеп Руль. Вскоре в кабинет поднялись два сотрудника правоохранительных органов, а сам Руль покинул здание, пояснив в соцсетях, что отправился на встречу Национального комитета Каталонской европейской демократической партии.
"Продолжаем намеченный рабочий план", - добавил политик.
Напомним, бывший каталонский лидер Карлес Путчдемон отправился в Брюссель в понедельник вместе с другими членами своего правительства.