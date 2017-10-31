Конституционный суд Испании отменил декларацию о независимости Каталонии

Конституционный Суд Испании заявил, что он согласовал слушания по обвинениям против отстраненного руководства Каталонии, включая бывшего президента региона Карлеса Путчдемона.

Среди фигурантов дела - спикер Каталонского парламента Карме Форкаделл, активистка за независимость и старшие законодатели региона, сообщил судебный представитель.

Всего 6 человек, включая Карлеса Путчдемона, столкнутся с возможными обвинениями в восстании, подстрекательстве и хищении. Им может грозить до 10 лет тюремного заключения, сообщает издание.

Напомним, правительство Испании дало распоряжение сопровождать каталонских политиков на места работы.



