Суд в Испании вызвал устраненное руководство Каталонии на допросы
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Суд в Испании вызвал отстраненного от должности президента власти Каталонии Карлеса Пучдемона и еще 13 членов его власти, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
“В Испании Национальный суд, специальный судебный орган, рассматривающий, в частности, дела особо серьезных преступлений, выдал повестки на имена отстраненного от должности президента власти Каталонии, автономного региона на севере Испании, Карлеса Пучдемона и еще 13 членов его власти, так же устраненных с должностей, на допросы позднее этой неделе”, - говорится в сообщении.
Отмечается, что они вызваны дать показания на 2 и 3 ноября.
Как сообщал УНН, Конституционный суд Испании отменил декларацию о независимости Каталонии .