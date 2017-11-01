Суд в Испании вызвал устраненное руководство Каталонии на допросы

“В Испании Национальный суд, специальный судебный орган, рассматривающий, в частности, дела особо серьезных преступлений, выдал повестки на имена отстраненного от должности президента власти Каталонии, автономного региона на севере Испании, Карлеса Пучдемона и еще 13 членов его власти, так же устраненных с должностей, на допросы позднее этой неделе”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что они вызваны дать показания на 2 и 3 ноября.

Как сообщал УНН, Конституционный суд Испании отменил декларацию о независимости Каталонии .