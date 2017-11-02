Суд Іспанії заарештував вісьмох колишніх членів каталонської адміністрації
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Національна судова палата (НСП) Іспанії прийняла рішення заарештувати вісьмох колишніх членів каталонської адміністрації, раніше відсторонених від посади іспанським урядом, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Зазначається, що ці чиновники, а також деякі каталонські парламентарі, були викликані в Мадрид - відповідно в НСП і Верховний суд (ВС) - для надання свідчень.
Таким чином, суддя Кармен Ламела "задовольнила вимогу прокуратури" про арешт екс-заступника керівника адміністрації Оріел Жункераса і сімох "радників" (регіональних міністрів).
Крім того зазначається, що судова пала направить в Бельгію європейський ордер на розшук і арешт Пучдемона і ще чотирьох каталонських діячів.
Нагадаємо, суд Іспанії викликав на допит усуненого з посади президента Каталонії і ще 13 членів його уряду.
Як повідомляв УНН, екс-лідер Каталонії та ще чотири колишні депутати уряду регіону перебувають у Бельгії.