Суд разрешил Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения

"Кабинет Министров Украины фактически признал наличие признаков противоправности, изложенные в постановлении об обеспечении иска, и своим распоряжением признал обоснованность принятых судом мер, постановил, что такое регулирование правоотношений по выполнению Ульяной Супрун обязанности министра здравоохранения, соответствует действующему законодательству и цели принятия решения об обеспечении иска. Таким образом, суд признает, что сейчас, в пределах исследуемых обстоятельств, отсутствуют определенные основания для принятия мер по обеспечению административного иска, которые определены постановлением 5 февраля 2019, поэтому они подлежат отмене по решению суда", - отметил судья.

Напомним, 13 февраля Кабинет министров Украины принял распоряжение, которое позволяет Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины, кроме исключительных полномочий Министра как члена Кабинета Министров Украины.



11 февраля судья Окружного административного суда Киева отправился в совещательную комнату для принятия решения по ходатайству Кабинета министров Украины об отмене мер обеспечения иска по делу об отсутствии компетенции министра у и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун.

5 февраля 2019 суд вынес решение об обеспечении иска и запретил Ульяне Супрун совершать любые действия, направленные на реализацию полномочий министра здравоохранения Украины. В то же время, Ульяне Супрун не было запрещено осуществлять полномочия, которые были делегированы ей как заместителю министра.