Кабмін дозволив Супрун виконувати обов’язки в.о. голови МОЗ

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. Кабінет міністрів України прийняв розпорядження, яке дозволяє Уляна Супрун виконувати обов’язки міністра охорони здоров’я України, крім виключних повноважень Міністра як члена Кабінету Міністрів України. Про це повідомила прес-служба Міністерства, передає УНН.

"Щоби забезпечити безперервність роботи МОЗ України, сьогодні, 13 лютого, Кабінет Міністрів України прийняв розпорядження, яке дозволяє в.о. міністру охорони здоров’я доктору Уляна Супрун виконувати обов’язки Міністра охорони здоров’я України, крім виключних повноважень Міністра як члена Кабінету Міністрів України, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 р. № 1096 "Про порядок виконання обов’язків міністра у разі його тимчасової відсутності", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили у МОЗ, розпорядження дозволяє затвердити розподіл вакцин і ліків у регіони, відправити на закордонне лікування 44 українців, продовжити процес будівництва дитячої лікарні "ОХМАТДИТ" та закупівлю обладнання та інші рішення, що потребують негайного затвердження.

"Ці документи будуть підписані найближчим часом", - додали у Міністерстві.

Окружний адміністративний суд м. Києва, за даними МОЗ, ще не виніс рішення щодо клопотання про скасування ухвали, якою було заборонено Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров’я України.

Також у Міністерстві повідомили, що на п’ятницю, 15 лютого, призначено розгляд позову народного депутата Ігоря Мосійчука щодо відсутності у Супрун повноважень до виконання обов’язків міністра охорони здоров’я України.

"Засідання відбудеться о 14:50 в Окружному адміністративному суді м. Києва", - проінформували у Міністерстві.

Нагадаємо, 11 лютого суддя Окружного адміністративного суду Києва відправився до нарадчої кімнати для прийняття рішення за клопотанням Кабінету міністрів України про скасування заходів забезпечення позову у справі про відсутність компетенції міністра у в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун.

5 лютого 2019 року суд виніс ухвалу про забезпечення позову та заборонив Уляні Супрун вчиняти будь-які дії, спрямовані на реалізацію повноважень міністра охорони здоров’я України. Водночас, Уляні Супрун не було заборонено здійснювати повноваження, які були делеговані їй як заступнику міністра.

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