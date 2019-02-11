Справа відсторонення Супрун: суддя у нарадчій кімнаті

"Суд відправився у нарадчу кімнату для прийняття рішення. Зважаючи на обсяги матеріалів справи - я не можу гарантувати, що рішення буде сьогодні", - сказав суддя Сергій Каракашьян.

Прес-секретар суду Наталя Шкляр повідомила УНН, що час та день оголошення рішення буде відомо пізніше.

Таким чином, до проголошення нового рішення у силі залишилося рішення адмінсуду від 5 лютого 2019 року щодо заборони Уляні Супрун вчиняти будь-які дії, спрямовані на реалізацію повноважень міністра охорони здоров’я України. У той же час, Уляні Супрун не було заборонено здійснювати повноваження, які були делеговані їй як заступнику міністра.