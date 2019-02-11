Справа відсторонення Супрун: суддя у нарадчій кімнаті
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Суддя Окружного адміністративного суду Києва Сергій Каракашьян відправився до нарадчій кімнати для прийняття рішення за клопотанням Кабінету міністрів України про скасування заходів забезпечення позову у справі про відсутність компетенції міністра у в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун. Про це повідомляє кореспондент УНН.
"Суд відправився у нарадчу кімнату для прийняття рішення. Зважаючи на обсяги матеріалів справи - я не можу гарантувати, що рішення буде сьогодні", - сказав суддя Сергій Каракашьян.
Прес-секретар суду Наталя Шкляр повідомила УНН, що час та день оголошення рішення буде відомо пізніше.
Таким чином, до проголошення нового рішення у силі залишилося рішення адмінсуду від 5 лютого 2019 року щодо заборони Уляні Супрун вчиняти будь-які дії, спрямовані на реалізацію повноважень міністра охорони здоров’я України. У той же час, Уляні Супрун не було заборонено здійснювати повноваження, які були делеговані їй як заступнику міністра.