У суді пояснили ухвалу щодо Супрун

"Окружний адміністративний суд міста Києва розглянув заяву про забезпечення адміністративного позову, подану Ігорем Мосійчуком. Ухвалою суду від 5 лютого 2019 року таку заяву було задоволено частково. Зокрема, судом ухвалено - заборонити першому заступнику Міністра охорони здоров’я України Супрун Уляні Надії вчиняти будь-які дії, спрямовані на реалізацію повноважень Міністра охорони здоров’я України. У той же час, відповідачу не було заборонено здійснювати повноваження, які були делеговані йому як заступнику Міністра", - пояснили у суді.

Своє рішення суд мотивував наявністю ознак очевидної протиправності у тимчасовому виконанні першим заступником Міністра охорони здоров’я повноважень такого Міністра у строк, що перевищує один місяць з моменту наділення особи відповідними повноваженнями, а саме з 27 липня 2016 року.

При цьому, суд встановив, що поза межами такого строку перший заступник Міністра охорони здоров’я України може виконувати виключно ті повноваження Міністра охорони здоров'я України, які були йому надані за дорученням такого Міністра. Водночас, станом на час прийняття рішення про забезпечення адміністративного позову, докази прийняття такого розпорядчого документу відсутні.

"Окрім того суд врахував доводи позивача про те, що у 2015 році Супрун Уляна Надія отримала громадянство України і, водночас, досі перебуває в іноземному громадянстві (громадянство США), в той час як відповідно до Закону України "Про громадянство України" в Україні існує єдине громадянство", - зазначили в суді.

У суді нагадали, що суд відкрив провадження в адміністративній справі за позовом нардепа Мосійчука до Супрун щодо відсутності у неї повноважень Міністра. Мосійчук просив суд встановити відсутність в Уляни Супрун повноважень, передбаченої, зокрема, але не виключно, статтею 44 Закону України "Про Кабінет міністрів України", пунктом 10 Положення про Міністерство охорони здоров’я, затвердженого відповідною Постановою Кабміну.

Нагадаємо, за рішенням суду Уляні Супрун заборонили виконувати обов'язки голови Міністерства охорони здоров'я. У МОЗ, водночас, заявили, що консультуються з юристами стосовно відповідної ухвали суду.