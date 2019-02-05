Супрун за рішенням суду заборонили виконувати обов'язки голови МОЗ

"Адмінсуд за нашим позовом заборонив Уляні Супрун виконувати обов‘язки глави МОЗ", - написав Ляшко.

У документі йдеться, що суд задовольнив заяву про забезпечення адмінпозову частково.

"Заборонити першому заступнику Міністра охорони здоров'я України Супрун Уляні Надії вчиняти будь-які дії, спрямовані на реалізацію повноважень Міністра охорони здоров'я України..." - йдеться у документі.

Водночас, у МОЗ заявили, наразі консультуються з юристами стосовно ухвали суду.

"Як стало відомо Міністерству охорони здоров’я України із засобів масової інформації, Окружний адміністративний суд м. Києва частково задовольнив заяву народного депутата та заборонив доктору Уляні Супрун вчиняти будь-які дії, спрямовані на реалізацію повноважень міністра охорони здоров’я. Консультуємось з юристами", - повідомили у Міністерстві.

Нагадаємо, 27 липня 2016 року Кабінет міністрів призначив Уляну Супрун в.о. міністра охорони здоров’я.