Супрун по решению суда запретили исполнять обязанности главы Минздрава
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что Окружной административный суд Киева запретил Ульяне Супрун исполнять обязанности главы Министерства здравоохранения. Об этом он написал на своей странице в Facebook, опубликовав снимки копии постановления суда, передает УНН.
"Админсуд по нашему иску запретил Ульяне Супрун исполнять обязанности главы Минздрава", - написал Ляшко.
В документе говорится, что суд удовлетворил заявление об обеспечении админиска частично.
"Запретить первому заместителю Министра здравоохранения Украины Супрун Ульяне Надежде совершать любые действия, направленные на реализацию полномочий Министра здравоохранения Украины..." - говорится в документе.
В то же время, в Минздраве заявили, сейчас консультируются с юристами относительно решения суда.
"Как стало известно Министерству здравоохранения Украины из средств массовой информации, Окружной административный суд г. Киева частично удовлетворил заявление народного депутата и запретил доктору Ульяне Супрун совершать любые действия, направленные на реализацию полномочий министра здравоохранения. Консультируемся с юристами", - сообщили в Министерстве.
Напомним, 27 июля 2016 года Кабинет министров назначил Ульяну Супрун и.о. министра здравоохранения.