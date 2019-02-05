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Супрун по решению суда запретили исполнять обязанности главы Минздрава

Супрун по решению суда запретили исполнять обязанности главы Минздрава

Киев  •  УНН

 • 24402 просмотра

КИЕВ. 5 февраля. УНН. Лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что Окружной административный суд Киева запретил Ульяне Супрун исполнять обязанности главы Министерства здравоохранения. Об этом он написал на своей странице в Facebook, опубликовав снимки копии постановления суда, передает УНН.

"Админсуд по нашему иску запретил Ульяне Супрун исполнять обязанности главы Минздрава", - написал Ляшко.

В документе говорится, что суд удовлетворил заявление об обеспечении админиска частично.

"Запретить первому заместителю Министра здравоохранения Украины Супрун Ульяне Надежде совершать любые действия, направленные на реализацию полномочий Министра здравоохранения Украины..." - говорится в документе.

В то же время, в Минздраве заявили, сейчас консультируются с юристами относительно решения суда.

"Как стало известно Министерству здравоохранения Украины из средств массовой информации, Окружной административный суд г. Киева частично удовлетворил заявление народного депутата и запретил доктору Ульяне Супрун совершать любые действия, направленные на реализацию полномочий министра здравоохранения. Консультируемся с юристами", - сообщили в Министерстве.

Напомним, 27 июля 2016 года Кабинет министров назначил Ульяну Супрун и.о. министра здравоохранения.

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