В суде объяснили постановление по Супрун
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. В Окружном административном суде города Киева подтвердили, что суд вынес решение о запрете Ульяне Супрун совершать любые действия, направленные на реализацию полномочий Министра здравоохранения Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу суда.
"Окружной административный суд города Киева рассмотрел заявление об обеспечении административного иска, поданное Игорем Мосийчук. Определением суда от 5 февраля 2019 года такое заявление было удовлетворено частично. В частности, судом постановлено - запретить первому заместителю Министра здравоохранения Украины Супрун Ульяне Надежде совершать любые действия, направленные на реализацию полномочий Министра здравоохранения Украины. В то же время, ответчику не было запрещено осуществлять полномочия, которые были делегированы ему как заместителю Министра", - пояснили в суде.
Свое решение суд мотивировал наличием признаков очевидной противоправности во временном исполнении первым заместителем Министра здравоохранения полномочий такого Министра в срок, превышающий один месяц с момента наделения лица соответствующими полномочиями, а именно с 27 июля 2016 года.
При этом, суд установил, что за пределами этого срока первый заместитель Министра здравоохранения Украины может выполнять исключительно те полномочия Министра здравоохранения Украины, которые были ему предоставлены по поручению такого Министра. В то же время, по состоянию на момент принятия решения об обеспечении административного иска, доказательства принятия такого распорядительного документа отсутствуют.
"Кроме того, суд учел доводы истца о том, что в 2015 году Супрун Ульяна Надежда получила гражданство Украины и одновременно до сих пор находится в иностранном гражданстве (гражданство США), в то время как в соответствии с Законом Украины "О гражданстве Украины" в Украине существует единственное гражданство", - отметили в суде.
В суде напомнили, что суд открыл производство по административному делу по иску нардепа Мосийчука к Супрун об отсутствии у нее полномочий Министра. Мосийчук просил суд установить отсутствие у Ульяны Супрун полномочий, предусмотренной, в частности, но не исключительно, статьей 44 Закона Украины "О Кабинете министров Украины", пунктом 10 Положения о Министерстве здравоохранения, утвержденного соответствующим Постановлением Кабмина.
Напомним, по решению суда Ульяне Супрун запретили исполнять обязанности главы Министерства здравоохранения. В Минздраве одновременно заявили, что консультируются с юристами относительно соответствующего постановления суда.