Дело отстранения Супрун: судья в совещательной комнате
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Судья Окружного административного суда Киева Сергей Каракашьян отправился в совещательную комнату для принятия решения по ходатайству Кабинета министров Украины об отмене мер обеспечения иска по делу об отсутствии компетенции министра у и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун. Об этом сообщает корреспондент УНН.
"Суд отправился в совещательную комнату для принятия решения. Учитывая объемы материалов дела - я не могу гарантировать, что решение будет сегодня", - сказал судья Сергей Каракашьян.
Пресс-секретарь суда Наталья Шкляр сообщила УНН, что время и день объявления решения будет известно позже.
Таким образом, к провозглашению нового решения в силе осталось решение админсуда от 5 февраля 2019 года о запрете Ульяне Супрун совершать любые действия, направленные на реализацию полномочий министра здравоохранения Украины. В то же время, Ульяне Супрун не было запрещено осуществлять полномочия, которые были делегированы ей как заместителю министра.