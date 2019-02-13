Кабмин разрешил Супрун выполнять обязанности и.о. главы Минздрава

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КИЕВ. 13 февраля. УНН. Кабинет министров Украины принял распоряжение, которое позволяет Ульяна Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины, кроме исключительных полномочий Министра как члена Кабинета Министров Украины. Об этом сообщила пресс-служба Министерства, передает УНН.

"Чтобы обеспечить непрерывность работы Минздрава Украины, сегодня, 13 февраля, Кабинет Министров Украины принял распоряжение, которое позволяет и.о. министра здравоохранения доктору Ульяна Супрун выполнять обязанности Министра здравоохранения Украины, кроме исключительных полномочий Министра как члена Кабинета Министров Украины, определенных постановлением Кабинета Министров Украины от 17 июля 2003 № 1096 "О порядке исполнения обязанностей министра в случае его временного отсутствия", - говорится в сообщении.

Как отметили в Минздраве, распоряжение позволяет утвердить распределение вакцин и лекарств в регионы, отправить на зарубежное лечение 44 украинский, продолжить процесс строительства детской больницы "ОХМАТДЕТ" и закупку оборудования и другие решения, требующие немедленного утверждения.

"Эти документы будут подписаны в ближайшее время", - добавили в Министерстве.

Окружной административный суд. Киева, по данным Минздрава, еще не вынес решения по ходатайству об отмене постановления, которым было запрещено Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.

Также в Министерстве сообщили, что на пятницу, 15 февраля, назначено рассмотрение иска народного депутата Игоря Мосийчука об отсутствии у Супрун полномочий к исполнению обязанностей министра здравоохранения Украины.

"Заседание состоится в 14:50 в Окружном административном суде. Киева", - проинформировали в Министерстве.

Напомним, 11 февраля судья Окружного административного суда Киева отправился в совещательную комнату для принятия решения по ходатайству Кабинета министров Украины об отмене мер обеспечения иска по делу об отсутствии компетенции министра у и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун.

5 февраля 2019 года суд вынес решение об обеспечении иска и запретил Ульяне Супрун совершать любые действия, направленные на реализацию полномочий министра здравоохранения Украины. В то же время, Ульяне Супрун не было запрещено осуществлять полномочия, которые были делегированы ей как заместителю министра.

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