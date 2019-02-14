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Суд дозволив Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я

Суд дозволив Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 лютого. УНН. Окружний адмінсуд Києва не задовольнив клопотання уряду, але скасував з власної ініціативи тимчасову заборону Уляні Супрун виконувати повноваження міністра охорони здоров‘я. Відповідне рішення прийняв суддя, передає кореспондент УНН.

"Кабінет Міністрів України фактично визнав наявність ознак протиправності, які викладені в ухвалі про забезпечення позову, та своїм розпорядженням визнав обгрунтованість вжитих судом заходів, постановив, що таке регулювання правовідносин щодо виконання Уляною Супрун обов’язків міністра охорони здоров'я, що відповідає чинному законодавству та меті прийняття ухвали про забезпечення позову. Таким чином, суд визнає, що наразі, в межах досліджуваних обставин, відсутні визначені підстави для вжиття заходів із забезпечення адміністративного позову, що визначені ухвалою 5 лютого 2019 року, тому вони підлягають скасуванню за рішенням суду", - зазначив суддя.

Нагадаємо, 13 лютого Кабінет міністрів України прийняв розпорядження, яке дозволяє Уляні Супрун виконувати обов’язки міністра охорони здоров’я України, крім виключних повноважень Міністра як члена Кабінету Міністрів України.

11 лютого суддя Окружного адміністративного суду Києва відправився до нарадчої кімнати для прийняття рішення за клопотанням Кабінету міністрів України про скасування  заходів забезпечення позову у справі про відсутність компетенції міністра у в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун.

5 лютого 2019 року суд виніс ухвалу про забезпечення позову та заборонив Уляні Супрун вчиняти будь-які дії, спрямовані на реалізацію повноважень міністра охорони здоров’я України. Водночас, Уляні Супрун не було заборонено здійснювати повноваження, які були делеговані їй як заступнику міністра.

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